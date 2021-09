Fassone: “De Laurentiis imprenditore lungimirante, scudetto possibile

L’ex Fassone sul Napoli di De Laurentiis

L’ex dirigente del Napoli Marco Fassone è intervenuto in diretta a Radio Kiss Kiss Napoli, dove ha espresso un suo giudizio sul Napoli e il presidente De Laurentiis. Ecco quanto dichiarato:

“Napoli-Juventus? Se dovessero vincere gli azzurri per la città sarebbe un viatico straordinario a questa nuova stagione agonistica. La Juve ci ha abituati con le partenze lente e poi grazie alla profondità della rosa, fa un gran rush finale. Con l’addio di Ronaldo, i bianconeri hanno fatto un passo indietro dal punto di vista della rosa. Il Napoli potrebbe approfittarne perché i bianconeri non sono ancora al meglio in questo momento storico. “Lasciatemi sottolineare che Aurelio De Laurentiis è a Napoli da tempo, ha dimostrato di essere un imprenditore lungimirante. S’è trovato a fare un cambio tecnico importante, la rosa è stata cambiata pochissimo perché lui è storicamente conservatore. Sta gestendo il tutto da presidente navigato. Napoli da scudetto? Può essere l’anno buono, ma non lo metterei in primissima fila. C’è un livellamento generale verso il basso nel nostro campionato, può essere un anno positivo per gli azzurri”.

