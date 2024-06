X – Schira: “Di Lorenzo non cambia idea, accordo con la Juve! Il Napoli fissa il prezzo”

Secondo il giornalista ed esperto di mercato, Nicolò Schira, Giovanni Di Lorenzo avrebbe deciso e non cambia idea: vuole lasciare il Napoli.

“Giovanni Di Lorenzo non ha cambiato i suoi piani: vuole partire da Napoli dopo Euro 2024. La Juventus è in pole position e ha trovato un accordo di principio con il terzino destro per un contratto fino al 2028 + opzione per il 2029. Il Napoli chiede 20-25 milioni per cederlo“.

