Accostato al Napoli Zirkzee vicinissimo al Manchester United

Il Manchester United sarebbe disposto a pagare la clausola al Bologna per l’attaccante olandese Joshua Zirkzee.

Joshua Zirkzee è stato accostato al Napoli per un lungo periodo, tuttavia l’attaccante del Bologna sarebbe molto vicino al Manchester United. In Serie A ci sarebbe l’interesse da parte del Milan, ma il club inglese potrebbe aggiudicarsi il giocatore in quanto sarebbe disposto a pagare la clausola pari a 40 milioni di euro al Bologna.

Di seguito le ultime riportate da Sportmediaset:

“Potrebbe essere in Premier League il futuro di Joshua Zirkzee. L’operazione con il Milan è in stand by a causa dell’alta commissione pretesa dall’agente del calciatore (15 milioni di euro), una cifra che i rossoneri non vogliono assolutamente sborsare. L’olandese piace molto anche al nuovo allenatore della Juventus Thiago Motta, ma in casa bianconera non hanno ancora affondato il colpo perché per ora le priorità sono altre (vedasi Douglas Luiz). Così, tra i due litiganti, alla fine la potrebbe spuntare il terzo incomodo, il Manchester United. Secondo Sky Sports UK, i Red Devils sono pronti a pagare al Bologna la clausola di rescissione da 40 milioni di euro. e trattative tra i due club sono in pieno corso di svolgimento. Una volta che il Bologna darà il suo ok, spetterà quindi a Zirkzee e ai suoi rappresentanti decidere se vogliono approfondire il discorso con lo United che non avrebbe problemi a pareggiare l’offerta del Milan (contratto di 5 anni a 4,5 milioni di euro all’anno) e nemmeno corrispondere a Kia Joorabchian (il pomo della discordia con il Diavolo) la tanto agognata commissione da 15 milioni.”

