Conte vuole valutare Lindstrom prima di una eventuale cessione

Antonio Conte vorrebbe valutare in prima persona il difensore Jesper Lindstrom prima di una cessione ipotetica.

Jesper Lindstrom potrebbe lasciare il Napoli di Antonio Conte in quanto diversi club avrebbero mostrato un interesse nei suoi confronti. Nonostante ciò il nuovo tecnico azzurro vorrebbe prima valutare in prima persona le qualità del giocatore per poi eventualmente pensare ad una cessione.

Il giornalista ed espero di mercato Nicolò Schira ha riportato le ultime in merito alla vicenda attraverso il suo account ufficiale X:

“Antonio Conte vorrebbe conoscere e monitorare durante il pre-campionato con il Napoli Jesper Lindstrøm prima di dare il via libera alla vendita del giocatore danese. Intanto alcuni club hanno mostrato interesse per lui”

