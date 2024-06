Spagna-Italia, voti bassi per Di Lorenzo nelle pagelle dei quotidiani

Giovanni Di Lorenzo è stato bocciato all’unisono dai maggiori quotidiani dopo la sfida tra Spagna ed Italia.

I maggiori quotidiani hanno dato voti bassissimi in pagella a Giovanni Di Lorenzo dopo il match tra Spagna ed Italia andato in scena nella serata di ieri.

Di seguito i voti:

Tuttosport – 4,5: “Avvio da incubo per come si fa infilare due volte in dribbling da Nico Williams che lo taglia a fette e crea due pericoli enormi. La fortuna continua ad assistere lui e l’Italia. Ma è una sofferenza costante e inaudita.”

Gazzetta dello Sport – 4: “Una tortura fin dal primo minuto contro lo scatenato Williams. Va tanto in confusione che comincia a sbagliare gli appoggi da un metro. Andava cambiato.”

Corriere della Sera – 4: “Dopo un’eternità, ritorna a galla vincendo un duello con Morata. Il resto è un’apnea sfiancante, anche perché Chiesa non gli porta mai un po’ di ossigeno.”

Corriere dello Sport – 4: “Nico Williams va via con la moto che è una bellezza. Non è serata.”

Tuttomercatoweb – 4: “Non c’è partita, purtroppo. Quando Nico Williams accelera sembra una Ferrari, lui lo insegue con un’utilitaria: il duello è impari.”

Fonte foto in evidenza — (da Football Pictures) – Flickr.com —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli-Hermoso, c’è distanza: richiesta d’ingaggio alta, la cifra

Venerato: “Di Lorenzo e Kvara? ADL ha fatto una promessa a Conte”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Fedez, nella nuova casa c’è un regalo speciale per i figli. Mentre Chiara Ferragni svende i suoi capii