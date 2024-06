Napoli, idea Spinazzola: i dettagli su un eventuale accordo

Il Napoli sarebbe interessato a Leonardo Spinazzola, giocatore classe 1993 che attualmente veste la maglia della Roma.

Il calciomercato è entrato ormai nel vivo e tra i giocatori accostati al Napoli c’è anche Leonardo Spinazzola. Il suo contratto con la Roma finirà alla fine del mese di giugno, per questo motivo sarebbe una grande opportunità per il club azzurro.

L’edizione odierna del quotidiano Il Mattino si è soffermato sulla situazione:

“Il Napoli è tornato alla carica per Leonardo Spinazzola della Roma. Il 31enne cursore di fascia è stato scaricato dal club giallorosso ed a fine mese sarà svincolato. La dirigenza partenopea ragiona su un mini contratto a gettone per il giocatore che – se in condizione – sarebbe utilissimo nello scacchiere di Conte. L’ipotesi di accordo è una sorta di un anno più uno con opzione unilaterale (per il club di De Laurentiis). Spinazzola riflette.”

