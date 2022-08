Allenamento Napoli, Simeone pronto ad aggregarsi al gruppo

Napoli, nella giornata di oggi Giovanni Simeone potrebbe aggregarsi all’allenamento con la squadra.

Simeone potrebbe iniziare ad allenarsi con il Napoli a partire dalla giornata di oggi. L’edizione odierna di Repubblica ha riportato i dettagli sulla questione, affermando che il giocatore argentino potrebbe prendere parte all’allenamento odierno di Castel Volturno.

“La squadra riprende gli allenamenti oggi a Castel Volturno. Dopo l’exploit di Verona e l seduta di scarico con cui Spalletti ha dato respiro ai giocatori. Al gruppo dovrebbe finalmente aggiungersi anche Giovanni Simeone, in città da venerdì scorso e in attesa dell’annuncio ufficiale del suo passaggio (in prestito con diritto di riscatto) dal Verona al Napoli. L’attaccante argentino ha già superato le visite mediche e sarà dunque il quinto rinforzo estivo, dopo Kvaratskhelia, Kim, Ostigard, Olivera e Sirigu.”

Oggi potrebbe dunque avvenire un ulteriore passo in avanti in relazione alla trattativa quasi conclusa. Giovanni Simeone potrebbe conoscere meglio anche sul campo i suoi nuovi compagni di squadra.

