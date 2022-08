Biglietti Napoli-Monza quasi esauriti: corsa agli ultimi posti

I biglietti per la sfida tra il Napoli ed il Monza sono già quasi tutti esauriti, ci sono solo pochi posti disponibile per la prima al Maradona.

I biglietti per la sfida tra Napoli e Monza sarebbero già quasi tutti terminati. A dare la notizia è l’edizione odierna del quotidiano Il Mattino che interviene sulla prima sfida degli azzurri in casa propria.

“E allora succede che dopo un’estate tesa il Maradona si ritrovi a essere preso quasi d’assalto per la prima volta dell’anno contro il Monza. La Curva B è già in esaurimento, la A lo sarà a breve, anche i Distinti si stanno riempiendo. E tutto per una partita al 21 di agosto, di una squadra che ha dovuto attraversare più di una bufera nell’ultimo mese. Ci sarà il pienone? Forse non il tutto esaurito, ma che importa? Restano nelle orecchie le parole di Spalletti e Di Lorenzo, negli occhi i gol del Bentegodi e nelle mani un biglietto per la prima domenica dell’anno in casa.”

