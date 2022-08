Calciomercato Napoli, anche il West Ham su Navas

Il Napoli è in trattativa per il portiere Keylor Navas, ma sembra che anche il West Ham abbia dichiarato l’interesse per il giocatore.

Keylor Navas continua ad essere un obiettivo di mercato del Napoli ma in queste ore anche un altro club avrebbe dimostrato l’interesse per l’estremo difensore. Stiamo parlando del West Ham, che come fa sapere il quotidiano Tuttosport si è messo sulle tracce del giocatore del Paris Saint-Germain. Il quotidiano accenna anche le ultime in merito a Tanguy Ndombele, affermando che presto sarà acquistato dal club partenopeo.

“A proposito del 25enne centrocampista del Tottenham, si stanno limando i dettagli tra i due ds Giuntoli e Paratici . Il Napoli prenderà il franco-congolese in prestito oneroso (un milione di euro) per un anno e con il diritto di riscatto a 30 milioni. Ndombele sarà in rosa numericamente al posto di Fabian. Per Keylor Navas, invece, non si riesce a trovare la soluzione economica (guadagnerà 9 milioni netti fino al 2024) e il West Ham si è messo sulle sue tracce.”

