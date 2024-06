Tuttosport – Spalletti manda Di Lorenzo in panchina: finita la riconoscenza scudetto

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sulla rivoluzione messa in atto dal Luciano Spalletti. il ct della Nazionale riguarderà gli interpreti e non il modulo, darà molto peso all’atteggiamento mostrato in campo. Lo stesso allenatore ha ammesso di non aver visto la stessa brillantezza in campo:

“Davvero azzardato, per esempio, immaginare che il ct possa ancora schierare Di Lorenzo dall’inizio, pur con tutta la “riconoscenza” che gli è dovuta per il contributo nello scudetto al Napoli. In questo momento, infatti, Darmian sembra garantire maggiore lucidità e andrebbe a ricomporre, anche se “spalmata” a 4, la linea interista con Batoni e Dimarco con il riconfermato Calafiori. Un po’ di freschezza a centrocampo la potrebbe garantire Fagioli, soprattutto se supportato dalla fisicità in copertura di Cristante. In attacco, poi, sembra giunto il tempo di Retegui dall’inizio al posto di uno Scammacca ancora sotto le attese”.

