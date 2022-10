Fifa, Qatar 2022: risarcimenti ai club per ogni giocatore convocato ai mondiali

La decisione della Fifa per i mondiali in Qatar 2022

La Fifa pagherà 215 milioni di euro ai club che lasceranno partire i propri calciatori ai mondiali in Qatar. La celebre testata francese Equipe riferisce che ogni squadra riceverà più di 10.000€ (nello specifico 10.280) al giorno per ogni calciatore convocato dalla sua nazionale. I compensi sono previsti già dalla fase di preparazione del Mondiale e saranno corrisposti “a tutti i club per i quali il calciatore ha giocato nei due anni precedenti al Mondiale”.

