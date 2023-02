Real Madrid su Bellingham, ma se salta Kvaratskhelia è nel mirino

Dalla Spagna ne sono sicuri, il Real Madrid starebbe puntando tutto su un maxi acquisto previsto per questa estate. Il profilo in questione è quello di Jude Bellingham del Borussia Dortmund. Tuttavia, secondo le testimonianze, la concorrenza inglese sarebbe davvero accanita e il giocatore conteso fortemente dalla Premier League. Quello che fanno sapere però, è che se dovesse andare male questo tentativo, i dirigenti spagnoli punterebbero su altre zone d’Europa.

Il Real Madrid starebbe seguendo da molto vicino la crescita e l’influenza che sta avendo al Napoli di Khvicha Kvaratskhelia. I Blancos sono consapevoli dell’interesse da parte del Newcastle per il numero 77 azzurro e c’è la possibilità di un tentativo di acquisto per questa estate, ma in una papabile corsa a due la squadra spagnola sarebbe avvantaggiata stando alle preferenze del giocatore del Napoli.

Fonte foto: Instagram @officialsscnapoli

