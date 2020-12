Caso Suarez – Emergono ulteriori dettagli sul momento dell’esame

La testata giornalistica Fanpage.it, rende noti ulteriori dettagli sul caso Suarez.

Le indagine si concentrano sui momenti dell’esame, ecco cosa emerge dai verbali sul test di Luis Suarez:

“Luis Suarez ha confessato nei giorni scorsi che conosceva già le domande dell’esame farsa creato ad hoc per lui. Ora si è scoperto che nel giorno dell’esame i docenti hanno fatto quasi a gara per farsi foto e autografi. Dai verbali si scopre che nell’esame Suarez coniugava i verbi sempre all’infinito e ha detto frasi tipo: ‘Bambino porta cocummella’.

Nei verbali dell’interrogatorio di Luis Suarez sono venuti fuori i dieci minuti d’esame del calciatore, che nei giorni scorsi aveva confessato di conoscere in anticipo le prove d’esame. Si era detto che avrebbe comunque meritato un ‘B1 stiracchiato’. Ma forse non era così. Suarez ha sempre declinato i verbi all’infinito nonostante conoscesse le domande. E ha detto frasi che in italiano suonano malissimo, come ‘bambino porta cocummella’.”

