Criscitiello, Napoli: “Gattuso sta facendo i miracoli, manca un centrocampista di qualità”

Arrivano le considerazioni del giornalista sul momento in casa Napoli

Michele Criscitiello, giornalista, ha parlato del momento del Napoli nel suo editoriale su Tuttomercatoweb.

Queste le sue parole:

“Gattuso sta facendo i miracoli ma la società deve fare le uscite mancate in estate. In attacco il colpo da 90 (o meglio 75 milioni) non si è visto quasi mai. Colpa dell’infortunio. Osimhen serve, però, a Gattuso. Pesa anche l’assenza di Mertens per un mese. Quando saranno tornati tutti, il Napoli non avrà problemi di attaccanti ma a centrocampo servirebbe un giocatore di qualità. In estate Giuntoli ci ha provato, in inverno dovrà riuscirci. Obiettivo Napoli tornare in Champions. Non sarà facile“.

