Mario Rui sotto accusa, pagelle imbarazzanti per il portoghese

Mario Rui nel vortice delle accuse, pessima la prestazione di ieri sera allo Stadio Olimpico di Roma.

I principali quotidiani demoliscono Mario Rui colpevole non solo per l’errore che costa il 2-0 ma, in generale, per una gara assolutamente da dimenticare. Il voto più generoso è il 5 rilasciato da Tuttosport mentre Il Corriere dello Sport e La Gazzetta dello Sport non vanno oltre il 4,5.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

UFFICIALE – Da oggi Napoli in ritiro fino alla gara contro il Torino

Napoli senza carattere, Gattuso fortemente criticato sui social

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Ricky Martin mostra una nuova foto del piccolo Renn, il suo quarto figlio