Arbitro Mazzoleni bocciato al VAR, manca un rosso ad Immobile

La Gazzetta dello Sport bacchetta l’arbitro Mazzoleni, VAR in Lazio-Napoli.

Secondo la rosea, l’arbitro Mazzoleni avrebbe dovuto intervenite in occasione del fallo di Ciro Immobile su Kalidou Koulibaly:

“Al 42’ Immobile entra col piede sulla caviglia di Bakayoko. Per Orsato – che è vicino ma alle spalle – è giallo. Le immagini mostrano però i tacchetti del piede alto sulla caviglia dell’avversario. Inzaghi protesta, ritornando sul secondo giallo mancante per Koulibaly e Orsato risponde: «È diverso, questo è scorretto». Ma è più che scorretto, sembra da rosso. Perché quindi il Var non corregge il tiro?”.

