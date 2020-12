Pagelle Gattuso – La stampa mette in evidenza tutti i limiti del suo Napoli

Le pagelle dei principali quotidiani nazionali sono tutte avverse a mister Gattuso.

Gennaro Gattuso non raggiunge la sufficienza in nessuna delle pagelle. Non va mai oltre il 5 e viene messo in evidenza quanto il Napoli sia apparso svuotato, poco convinto e senza carattere. Il Corriere dello Sport lo invita a farsi delle domande in quanto è già arrivata la quarta sconfitta stagionale.

