Napoli, Europa League: Fabian torna titolare e centrocampo inedito

Rino Gattuso cerca di far fronte alle tante assenze valutando diverse opzioni

L’edizione odierna del Corriere dello Sport cerca di anticipare le mosse di Rino Gattuso per il match di domani valido per l’andata dei sedicesimi di Europa League contro il Granada. Il quotidiano riferisce che a causa delle tante assenze potremmo vedere un centrocampo inedito: Stanislav Lobotka, a sorpresa, potrebbe essere schierato dal primo minuto, sarebbe la quinta titolarità per lui questa stagione, supportato da Fabian ed Elmas. Il primo torna titolare dopo essere stato costretto a saltare ben otto gare a causa del Covid-19.

