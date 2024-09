Lukaku ha un obiettivo da raggiungere con il Napoli: ecco quale

Il Corriere dello Sport si è focalizzato su un obiettivo che l’attaccante del Napoli Romelu Lukaku si sarebbe prefissato.

Romelu Lukaku ha un obiettivo che cercherà di raggiungere proprio nel corso dell’attuale stagione con il Napoli.

Il Corriere dello Sport ha approfondito la vicenda:

“Un bel po’ di prato libero dove collezionare quei tredici palloni che mancano per raggiungere un obiettivo straordinario. Storico, per la carriera di uomo un omone – di 31 anni che ha trascorso gli ultimi 15 della sua vita a invadere le aree di rigore di mezzo mondo: 400 gol. Ora è a quota 387 e manca poco, pochissimo. Di certo quando succederà, accantonando un po’ la scaramanzia e riferendosi alla certezza delle statistiche che lo vogliono sempre in doppia cifra sin dal debutto in prima divisione belga, Lukaku sarà un giocatore del Napoli. Il gol numero 387 tra quelli segnati in carriera tra i campionati e le coppe con le squadre di club e le partite giocate con la nazionale belga – ed escludendo le formazioni Under – l’ha compiuto con il Napoli: al minuto 92 della partita vinta contro il Parma al Maradona, e a mezzora precisa dal suo esordio al 62’. Romelu Lukaku è pronto a diventare parte della storia a Napoli. Ha scelto la piazza azzurra con convinzione da subito e ha 4 obiettivi nella testa. Ha ancora una voglia matta di restare ad alti livelli e si è calato subito alla grande nell’avventura Napoli dove punta anche a raggiungere i 400 gol, a conquistare finalmente lo scettro dei cannonieri di Serie A al quinto tentativo, ad aiutare il Napoli a rinascere e vincere con Antonio Conte dopo averlo già fatto all’Inter.”

