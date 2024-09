Accostato al Napoli, Hancko è nel mirino della Juventus

Il difensore David Hancko, di recente nel mirino del Napoli, sarebbe un obiettivo di mercato per la Juventus.

La Juventus sarebbe interessata al difensore del Feyenoord David Hancko. Il giocatore è stato anche accostato al Napoli non tanto tempo fa, in quanto anche il club azzurro aveva manifestato un interesse.

Di seguito le parole di Sportmediaset:

“Mancino e forte nel gioco aereo, si tratta di un difensore particolarmente abile in marcatura e nei duelli fisici. Una pedina interessante per la difesa bianconera, al momento alle prese con una rosa un po’ corta. Punto fermo della nazionale slovacca e in grado di giocare anche da terzino, Hancko attualmente gioca in Eredivisie con la maglia del Feyenoord e ha già testato la Serie A nel 2018 senza grande fortuna a Firenze prima di essere spedito in prestito e poi a titolo definitivo allo Sparta Praga. Dopo aver vinto la Coppa nazionale nel 2020, nella stagione 2022/2023 passa al Feyenoord, club con colleziona 97 presenze realizzando 12 gol e mettendo a referto anche 9 assist. Numeri che hanno attirato l’attenzione della Juve, a caccia di un giocatore di livello, esperto e solido in marcatura. Attualmente legato al Feyenoord da un contratto fino al 30 giugno 2028, Hancko ha una valutazione intorno ai 30 milioni di euro.”

Fonte immagine in evidenza – (da Football Pictures) – Flickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Juventus-Napoli, le ultime sulla situazione in casa bianconera

Non solo Napoli, Raspadori jolly anche con la Nazionale

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Fedez, nella nuova casa c’è un regalo speciale per i figli. Mentre Chiara Ferragni svende i suoi capi