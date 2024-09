Non solo Napoli, Raspadori jolly anche con la Nazionale

L’attaccante del Napoli Giacomo Raspadori è riuscito ad affermarsi con successo all’interno della Nazionale italiana.

L’edizione odierna del quotidiano Il Mattino si è soffermato sul ruolo di Giacomo Raspadori nella Nazionale di Luciano Spalletti.

Di seguito le parole del noto quotidiano in merito all’attaccante del Napoli:

“Antonio Conte ha ricevuto il messaggio che gli è stato mandato da Jack Raspadori dalla nazionale dove con l’Italia di Spalletti si è reso protagonista. L’attaccante del Napoli si conferma jolly, croce e delizia (per via della sua collocazione) per ogni allenatore, ma anche talento puro capace della giocata risolutiva. Il tecnico leccese ci aveva visto comunque lungo, considerandolo incedibile e preferendolo a Simeone. Chissà che per Jack Conte non possa immaginare anche qualche sorpresa da un punto di vista di collocazione tattica.”

Fonte immagine in evidenza – (da Football Pictures) – Flickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Conte ha concesso due giorni e mezzo di riposo al Napoli

Juventus-Napoli, Milik potrebbe recuperare dall’infortunio

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Fedez, nella nuova casa c’è un regalo speciale per i figli. Mentre Chiara Ferragni svende i suoi capi