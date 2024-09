Juventus-Napoli, Milik potrebbe recuperare dall’infortunio

Arkadiusz Milik potrebbe a breve recuperare dal suo infortunio ed essere dunque disposizione per la sfida tra Juventus e Napoli.

Juventus e Napoli si sfideranno all’Allianz Arena sabato 21 settembre ed in tale occasione potrebbe esserci anche Arkadiusz Milik. L’attaccante bianconero, nonché ex azzurro, sta attualmente recuperando da un infortuni ma le tempistiche dovrebbero essere a suo favore.

Di seguito quanto riportato da Tuttosport:

“La situazione di Arkadiusz Milik alla Juventus ha subito una svolta inaspettata nel corso delle ultime settimane. L’attaccante polacco, inizialmente indicato come possibile partente durante il mercato estivo, è rimasto a Torino e si prepara ora a rientrare in campo dopo l’operazione al menisco che lo ha tenuto lontano quasi tre mesi. Era fuori dai piani, ma la mancanza di offerte adeguate e le dinamiche interne della squadra hanno portato il polacco a restare ed a rappresentare attualmente l’unica alternativa naturale a Vlahovic. Milik sta velocizzando i tempi di recupero per ritornare a disposizione della squadra il prima possibile. Dovrebbe ritornare disponibile per il match della quinta giornata di campionato contro il Napoli prevista il 21 settembre all’Allianz Stadium di Torino.”

Fonte immagine in evidenza – Flickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Doppia seduta di allenamento per il Napoli, c’è anche la Primavera

Francia-Italia, Raspadori: “Grande vittoria e tante cose positive”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Fedez, nella nuova casa c’è un regalo speciale per i figli. Mentre Chiara Ferragni svende i suoi capi