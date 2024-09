Doppia seduta di allenamento per il Napoli, c’è anche la Primavera

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport ha fatto il punto della situazione sulle sedute di allenamento del Napoli.

In attesa della prossima sfida di campionato il Napoli continua con le sedute di allenamento presso il Konami Training Center di Castel Volturno. Antonio Conte non ha attualmente tutti gli azzurri a disposizione, in quanto alcuni sono impegnati con le proprie Nazionali. Il tecnico però starebbe lavorando sodo con coloro che sono rimasti nel capoluogo campano.

Secondo Il Corriere dello Sport si starebbero svolgendo doppie sedute di allenamento. In più la squadra si starebbe allenando anche con la Primavera.

Di seguito le parole del noto quotidiano:

Antonio Conte sta mettendo sotto torchio i giocatori rimasti a disposizione in vista della partita con il Cagliari. C’è da arrivare in condizione per non perdere il ritmo partita che gli altri, quelli in giro per il mondo, mantengono vivo con le rispettive nazionali.”

Su Lukaku e Neres poi aggiunge:

“Il belga è lì da lunedì, ha avuto solo un giorno di riposo, il brasiliano mette benzina nelle gambe da martedì. Entrambi hanno un solo obiettivo: raggiungere la forma richiesta dal loro allenatore, Conte, e presentarsi in palla a Cagliari. Rom partirà dal 1’.”

