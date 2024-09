Napoli, da giovedì la squadra sarà nuovamente al completo

Alcuni giocatori del Napoli sono impegnati con le proprie Nazionali ma dal prossimo giovedì la squadra tornerà al completo.

Il Corriere del Mezzogiorno ha riportato le ultime sul Napoli di Antonio Conte: la squadra non è attualmente al completo ma presto tutti gli azzurri torneranno a Castel Volturno. In particolare a partire da giovedì 12 settembre il tecnico salentino avrà la rosa nuovamente al completo.

Di seguito quanto si legge in merito:

“I due scozzesi (McTominay e Gilmour) giocheranno domenica sera a Lisbona contro il Portogallo di Cristiano Ronaldo e martedì saranno a Castel Volturno per la ripresa degli allenamenti, con lo stesso programma di lavoro di Lobotka, che domenica scende in campo con la sua Slovacchia contro Azerbaigian in Nations League. Conte li aspetta tutti a Castel Volturno, è probabile che giovedì ci saranno tutti, l’ultimo sarà Anguissa, in campo anche martedì prossimo con il suo Camerun: arriverà tra mercoledì e giovedì”

