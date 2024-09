Corriere dello Sport – Con Conte il Napoli ritrova la sua anima: è stata la missione più difficile

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sulla rinascita del Napoli, dopo l’arrivo di Antonio Conte: “Certo c’è ancora da fare, il lavoro e soltanto all’inizio e la rifondazione è stata radicale e profonda sia dal punto di vista tattico sia dal punto di vista dell’organico. E tra l’altro gli ultimi acquisti, alcuni addirittura fondamentali in prospettiva come Lukaku – soprattutto – e McTominay, hanno appena fatto in tempo a fare un’apparizione in occasione della partita contro il Parma (Rom, con gol) o al massimo un saluto con la mano prima di accomodarsi in tribuna a tifare.

Insomma, diciamola bene: se aggiungiamo che Neres è arrivato dopo l’Hellas e che al pacchetto dei centrocampisti vanno aggiunti anche Gilmour, un’altra apparizione in borghese, e Folorunsho, appena reintegrato in rosa dopo i tormenti del mercato, Antonio Conte non ha ancora avuto il tempo materiale di lavorare al completo e dunque di assemblare la squadra a dovere. Eppure, dicevamo, le prime soddisfazioni sono arrivate: l’anima è stata ritrovata, e la missione forse più difficile in assoluto è compiuta; e due vittorie, di cui l’ultima in disperata rimonta contro il Parma, sono state messe in tasca”.

Fonte foto in evidenza — Archivio —

