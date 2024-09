Corriere dello Sport – Proposte indecenti per Kvara, Conte chiaro: non ha voluto ascoltarle

L’edizione odierna del quotidiano, ha puntato l’attenzione sull’importanza di Khvicha Kvaratskhelia, all’interno del progetto del Napoli. Per Antonio Conte, è sempre stato uno degli intoccabili: “La maglia numero 10 del Napoli è un’entità, è consegnata alla storia, è nella galleria delle immortali della storia del calcio come il suo padrone e nessuno potrà mai toccarla. Punto. Ma Khvicha Kvaratskhelia esiste e il Maradona lo ama. Ed è una fortuna per le sue squadre: Antonio Conte non ha voluto neanche ascoltare le proposte indecenti arrivate per lui, ritenendo indecente la sola ipotesi di venderlo, e la Georgia pende letteralmente dalle sue labbra e dalla sue giocate”.

“L’ultimo esempio? Un paio di giorni fa: gol, assist e giocate raffinate nella sfida di Nations League vinta per 4-1 contro la Repubblica Ceca. C’era una volta cinderella, e oggi invece è una nazionale che all’Europeo, alla prima partecipazione della sua storia, è arrivata allo stesso livello di Italia, Belgio, Slovacchia, Danimarca. Agli ottavi. Trascinata dall’uomo con la maglia numero 7 che nel Napoli indossa la 77 e che ora, da quando è arrivato Conte, gioca come un numero 10. Con la benedizione dello stadio del Diego”.

Fonte foto in evidenza — Archivio —

