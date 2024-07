Sportitalia – Spinazzola a Villa Stuart per le visite mediche

Leonardo Spinazzola è arrivato a Villa Stuart, a Roma, per svolgere le visite mediche con il Napoli. Il colpo azzurro arriva svincolato dalla Roma, a 31 anni. È stato accolto da Micheli che lo sosterrà durante le visite, prima della firma e l’annuncio ufficiale. In giornata è atteso anche Rafa Marin. “È arrivato da pochi minuti a Villa Stuart Leonardo Spinazzola per svolgere le visite mediche di rito, prima della firma del contratto con il Napoli”.

Fonte foto in evidenza — Flickr.com —

