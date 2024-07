X – Accomando: “L’Inter sorpassa il Napoli per Hermoso, contatti in corso”

Secondo il giornalista di Dazn, ed esperto di mercato, Orazio Accomando, in Serie A si sarebbe scatenata una vera e propria concorrenza per Mario Hermoso. Il 29enne svincolato dall’Atletico Madrid, è finito nel mirino di Inter e Napoli: “Inter, contatti costanti con entourage Hermoso per discutere di clausole e commissioni. Al momento nerazzurri avanti al Napoli”.

