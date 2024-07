Sky – Zanoli a un passo dal Genoa: partirà in prestito con opzione di riscatto

Secondo il giornalista ed esperto di mercato, Gianluca Di Marzio, è quasi fatta per Alessandro Zanoli al Genoa. Il giocatore lascerà il Napoli con la formula del prestito, per la durata di una stagione, e al termine di questa il Genoa potrà esercitare l’opzione di acquisto a titolo definitivo. La cifra per il riscatto è fissata intorno ai 7 milioni di euro, che diventerà obbligo al raggiungimento di alcune condizioni prefissate. Per lui si tratta di un ritorno in Liguria, dove due stagioni fa indossò la maglia della Sampdoria.

Fonte foto in evidenza — Flickr.com —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

UFFICIALE – Coppa Italia, il Napoli sfida il Modena

UFFICIALE – Zaniolo è un nuovo giocatore dell’Atalanta

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Fedez, nella nuova casa c’è un regalo speciale per i figli. Mentre Chiara Ferragni svende i suoi capi