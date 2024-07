UFFICIALE – Zaniolo è un nuovo giocatore dell’Atalanta

L’Atalanta ha ufficializzato l’acquisto dell’attaccante Nicolò Zaniolo attraverso un comunicato sul proprio sito ufficiale.

Nicolò Zaniolo ritorna in Italia e riparte dall’Atalanta. Il club bergamasco ha ufficializzato il suo arrivo con una nota ufficiale.

Di seguito una parte del comunicato:

“Atalanta BC è lieta di comunicare di aver acquisito da Galatasaray SK – a titolo temporaneo sino al 30 giugno 2025, con diritto di opzione e obbligo di acquisizione definitiva al verificarsi di determinate condizioni – le prestazione sportive del calciatore Nicolò Zaniolo, che a 25 anni appena compiuti ha già collezionato in carriera 94 presenze in Serie A (13 gol e 10 assist), 25 in Premier League (2 gol), 10 in Süper Lig (5 gol), 8 in Champions League (2 gol), 10 in Europa League (3 gol e 4 assist) e 22 in Conference League (7 gol e 3 assist), score al quale aggiungere le 2 reti messe a segno con la Nazionale Maggiore nelle 19 partite sinora disputate in maglia azzurra.”

