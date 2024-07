Napoli, incontro con il Torino per Buongiorno: l’indiscrezione

Napoli e Torino si sarebbero incontrate e starebbero parlando proprio in questo momento del futuro di Alessandro Buongiorno.

Secondo Valter De Maggio Napoli e Torino starebbero attualmente discutendo del trasferimento in azzurro del difensore Alessandro Buongiorno.

Di seguito le parole del giornalista ai microfoni di “Radio Kiss Kiss Napoli”, nel corso della trasmissione “Radio Goal”:

“Il Napoli e il Torino sono seduti in questo momento per definire il passaggio a titolo definitivo del difensore Alessandro Buongiorno. Il presidente del sodalizio granata ha chiesto un giovane della Primavera azzurra, ma il Napoli lo vorrebbero cedere solo in prestito. Si prova a chiudere adesso il trasferimento, il Napoli chiede di slegare le due operazioni. Giovanni Manna vuole prima acquistare Alessandro Buongiorno, in seguito si parlerà del giovane da mandare in Piemonte.”

