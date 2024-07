Coppa Italia, tutte le date: il giorno d’esordio del Napoli di Antonio Conte

Coppa Italia, tutte le date e il giorno d’esordio del Napoli di Conte

La Lega Serie A ha annunciato le date ed i criteri per la compilazione dei calendari in programma domani alle ore 12 Annunciate le date anche per le gare della Coppa Italia 2024/25. Il Napoli, inizierà dai 32esimi di finale che sono in programma l’11 agosto. Salvo anticipi o posticipi, dovrebbe essere quella la data dell’esordio ufficiale del Napoli di Antonio Conte.

Turno Preliminare

Domenica 04/08/2024

Trentaduesimi

Domenica 11/08/2024

Sedicesimi

Mercoledì 25/09/2024

Ottavi di finale

Mercoledì 04/12/2024

Mercoledì 18/12/2024

Quarti di finale

Mercoledì 05/02/2025

Mercoledì 26/02/2025

Semifinali (andata)

mercoledì 02/04/2025

Semifinali (ritorno)

Mercoledì 23/04/2025

Finale

Mercoledì 14/05/2025

