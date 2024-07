Tuttosport – Buongiorno rifiuta la Juve e rimanda l’offerta al mittente: “Non posso”

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sull’interesse della Juventus per Alessandro Buongiorno. Tuttavia la reazione del giocatore del Torino, ha lasciato a bocca aperta:

“Giuntoli è tornato a bussare al Toro con 42 milioni più 5 di bonus però il difensore non vuole tradire i tifosi granata: ha scelto Conte e il Napoli festeggia. De Laurentiis è salito a 35 milioni più 5 di premi per accontentare Cairo. Intanto il giocatore tratta clausola rescissoria e diritti d’immagine”. Il giocatore non avrebbe l’intenzione di tradire il Torino, da tifoso e da giocatore, rispondendo così “Non posso”.

