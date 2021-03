Napoli, tour de force decisivo per un posto Champions

Una distanza non abissale ma che può diventarlo in breve tempo. Il Napoli di Rino Gattuso ha un vero e proprio tour de force dinanzi a sé che per conservare le speranze di rientrare nei quattro posti validi per la fase finale alla Champions League. Milan, Juve e Roma per capire se effettivamente le possibilità ci sono.

La vittoria abbastanza convincente col Bologna potrebbe aver dato la giusta fiducia agli Azzurri, i quali, va detto, stanno affrontando una serie di problemi legati agli infortuni assolutamente non di poco conto.

D’altro canto, si tratta di un obiettivo che forse ad inizio stagione avremmo ritenuto minimo, quello di rientrare nei primi quattro posti in campionato, ma che ora, invece, diventa tutt’altro che scontato. Oltre ai vari problemi riscontrati, infatti, si sono palesate altre situazioni e altre avversarie che stanno convincendo e non poco: vedi lo stesso Milan, che si è riconfermato sul rendimento del termine della passata stagione e dell’Atalanta, ma anche della stessa Roma, che forse è la vera sorpresa.

Cosa pensano i book

Ma cosa pensano i book circa la situazione? Ovviamente le quote variano a seconda dei risultati di ogni settimana, ma attualmente le quote sono chiare: secondo i siti scommesse stranieri, a fine stagione il Napoli raggiungerà il posto in Europa League, uscendo, difatti, dalle prime quattro posizioni. Le favorite, attualmente, sono la Juventus (quasi scontato l’arrivo tra le prime quattro secondo i book, con una quota dell’ 1,06 volte la posta); il Milan (con una quota di 1,25 orientativa) e l’Atalanta (il cui ingresso tra le prime quattro varrebbe 1,55 volte la posta). Ovviamente fuori quota l’Inter, che non viene neanche bancata.

Dopo questo quartetto, i book indicano prima la Roma, con una quota di 2,50 circa e poi lo stesso Napoli, con una quota di 3,50 volte la posta. Questo fa ben capire come, secondo i book, l’ingresso tra le prime quattro per gli Azzurri sia davvero complicato.

Svalutazione e rivoluzione

Se dovesse uscire dalle prime quattro posizioni, non è assolutamente scontata una vera e propria rivoluzione in casa Napoli. Questo perché la società dovrebbe far fronte ad un ammanco di oltre 50 milioni di euro e soprattutto ad una svalutazione complessiva della rosa non da poco. Il mercato calcistico attuale è già in grandi difficoltà e se gli Azzurri non dovessero riuscire a piazzarsi almeno quarti significherebbe che i pezzi pregiati della rosa potrebbero essere venduti e non a prezzi particolarmente alti. Alcune testate giornalistiche hanno parlato di un ribassamento del valore della rosa anche di 130 milioni di euro.

De Laurentiis, d’altronde, ha investito la scorsa estate oltre 120 milioni e non è riuscito, almeno per ora, a rientrare delle spese, tra contratti commerciali rivisti e incassi mancati a causa del Covid. I diversi rifiuti della scorsa estate alle offerte per Koulibaly e Fabian Ruiz, per esempio, potrebbero non essere rinnovati quest’estate, dove si potrebbe trovare necessità di far cassa.

Tra i possibili addii ci sono sicuramente lo stesso Koulibaly, Fabian Ruiz, ma anche giocatori in scadenza come Maksimovic ed Hysaj.