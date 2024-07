Il Napoli vuole chiudere per Buongiorno: oggi incontro con ag. poi chiusura col Torino

Il Napoli vuole chiudere la trattativa per Buongiorno, le ultimissime

Il Napoli vuole chiudere per Buongiorno, oggi è previsto un incontro tra la società e l’agente del difensore del Torino come riferisce la redazione di Sky Sport:

“Dopo l’avvicinamento delle ultime ore, il Napoli vuole arrivare alla fumata bianca per Alessandro Buongiorno e regalare un nuovo difensore ad Antonio Conte dopo Rafa Marin. Nella giornata di oggi è in programma un nuovo incontro tra il Napoli e l’agente del classe 1999, Giuseppe Riso. Si lavora per definire gli accordi economici e sulla durata del contratto. Il Napoli, intanto, si è avvicinato alle richieste del Torino: sul tavolo 35 milioni di euro per arrivare al capitano granata, reduce dall’esperienza a Euro2024 con l’Italia”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

De Maggio: “Spinazzola al Napoli è affare fatto: ecco quando può arrivare l’annuncio”

Di Lorenzo-Napoli, Romano: “A oggi impossibile, ma la situazione potrebbe sbloccarsi dopo l’Europeo”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Chiara Ferragni, la rivelazione: “Sì, Fedez a Sanremo mi ha ferito”