Udinese-Napoli, Rrahmani: “Seguiamo Spalletti ed abbiamo fiducia”

Dopo il poker del Napoli contro l’Udinese Amir Rrahmani interviene ai microfoni di Sky Sport.

Il Napoli batte l’Udinese per 0-4 e tra i marcatori della gara c’è Amir Rrahmani. Il difensore, autore della seconda rete, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport.

“Dobbiamo cercare soluzioni per attaccare e dobbiamo concentrarci anche se non abbiamo la palla. Inoltre dobbiamo cercare di anticipare gli attaccanti che potrebbero essere alle nostre spalle. Dobbiamo rimanere concentrati: abbiamo fiducia in noi stessi, poi nel calcio ci vuole anche fortuna. Splletti ci chiede di costruire in maniera veloce quando la palla è nostra. Anche in difesa ha le sue idee e noi seguiamo lui.”

