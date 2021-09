SSC Napoli dopo la gara: “Sqaudra travolgente, ancora una vittoria”

La SSC Napoli commenta la vittoria della squadra contro l’Udinese.

Ancora una vittoria per il Napoli, questa volta contro l’Udinese di Luca Gotti. Come di consueto la SSC Napoli ha commentato l’ennesimo successo attraverso i propri canali social.

Queste le parole della Società partenopea:

“Il Napoli mette la quarta e sul rettilineo del Friuli accelera e sorpassa. Gli azzurri conquistano la quarta partita consecutiva di questo avvio di campionato in maniera travolgente ed esaltante. Il Napoli non conosce soste, vince nei giorni festivi e anche in quelli feriali, impreziosendo questo monday night con una prestazione da caratteri cubitali. Dopo una ventina di minuti Lorenzo Insigne disegna un arcobaleno che scavalca il portiere e trova nella spaccata di Osimhen la sua sublimazione. Per Victor terzo gol in 4 giorni dopo la doppietta di Leicester. Poi è lezione di tattica con uno schema da calcio da fermo che in 4 tocchi porta al tap in spettacolare di Rrahmani. Napoli in cattedra e Koulibaly ancora in copertina con un destro che si infila all’incrocio per un’altra perla dopo il gol contro la Juventus. In meno di un’ora siamo 3-0. Poi il Chucky si concede la licenza del copyright del “tiro a giro” del capitano e griffa il quarto sigillo alla Dacia Arena. Nella notte successiva alla calebrazione di San Gennaro il Napoli scioglie il sangue della passione di un intero popolo e festeggia la splendida solitudine dei numeri primi. Si ricomincia giovedì a Marassi contro la Sampdoria. Un campionato senza respiro, per un viaggio azzurro lungo un sogno….”

