Politano esulta sui social dopo la vittoria del Napoli contro l’Udinese

Matteo Politano esulta sul proprio profilo social dopo la vittoria del Napoli contro l’Udinese.

Il Napoli batte l’Udinese per 4-0 e Matteo Politano condivide la sua gioia sui propri social network. La foto in questione mostra il centrocampista intento a marcare un giocatore avversario. La frase che accompagna è: “Un’altra grandissima vittoria”. Poche parole che però significano davvero tanto per giocatore ormai legatissimo al club.

https://www.instagram.com/p/CUDs6CMIxyn/?utm_source=ig_web_copy_link

