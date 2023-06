Napoli, Lozano sempre più vicino all’addio. Club sauditi interessati al messicano

Il futuro di Lozano sempre più lontano da Napoli

Il futuro di Hirving Lozano sembra essere sempre più lontano da Napoli, vista anche la scadenza di contratto a giugno 2024 e le ormai poche possibilità di rinnovo. Come riportato dal giornalista Francesco Modugno ai microfoni di Sky Sport 24, al messicano pare siano interessati alcuni club in Arabia Saudita. Ecco quanto dichiarato:

“Per quanto riguarda Lozano, gli input che arrivano da Garcia finiscono per intrecciarsi con quello che è il mercato e certe dinamiche. Lozano dal punto di vista tecnico è il giocatore perfetto per Garcia, ribalta il gioco e va via in verticale. Però ha un solo anno di contratto e la sensazione che si è avuta, già dalla Primavera, è che il rapporto si fosse quasi consumato col Napoli. Poi la grande gioia e la grande festa, così come una grande botta al ginocchio nella gara contro la Fiorentina. E’ il giocatore giusto per Garcia, ma guadagna tanto e ha un contratto in scadenza a giugno 2024. Se dal mondo arabo arrivano certi tipi di sondaggi, da capire se diventeranno o meno offerte. Per quanto riguarda il prezzo, il Napoli dai 15 milioni in su ci pensa a cederlo”.

