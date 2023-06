Pedullà: “Tonali pronto per il Newcastle, ha svolto già le visite mediche”

Pedullà annuncia le visite mediche di Tonali con il Newcastle

Sandro Tonali è ormai ad un passo dal trasferimento al Newcastle, tanto da aver già svolto le visite mediche con il club di Premier League. Come riporta Alfredo Pedullà attraverso il proprio sito ufficiale, la trattativa sarebbe ormai alle battute finali. Ecco quanto riportato:

“Sta per incominciare la nuova avventura di Sandro Tonali al Newcastle. Il centrocampista attualmente impegnato nell’Europeo U21 con l’Italia ha momentaneamente lasciato il ritiro per sostenere le visite mediche con i magpies in una una clinica nel centro di Cluj in Romania. Prima dell’ora di pranzo i sui agenti Giuseppe Riso e Marianna Mecacci l’hanno raggiunto con Steve Nickson, direttore dell’area scouting del Newcastle, per decidere gli ultimi dettagli del contratto. Verso le 15:00 poi il viaggio verso la clinica per i test medici”.

Fonte immagine in evidenza: flikr.com

