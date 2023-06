Calciomercato Napoli: tra richieste, tentazioni e sogni

Calciomercato Napoli Garcia fa nomi per sostituire Kim, mentre dall’Arabia Saudita arriva una offerta faraonica

Fermento intorno al calciomercato del Napoli. Si prova a stringere sul calciatore che cercherà di non far rimpiangere Kim ma nel frattempo si prospetta una cessione illustre a fronte di una offerta irrinunciabile.

Mister Garcia, secondo Giovanni Scotto, intervistato da Radio Marte, avrebbe indicato ad Aurelio De Laurentiis il sostituto del partente Kim.

In realtà sarebbe stata stilata una lista. Al primo posto, anche per rapporto qualità prezzo, ci sarebbe Devin Danso: ha grande fisico e viene da un ottimo campionato in Ligue 1!

Poi c’è Perr Schuurs del Torino e in ultima posizione troviamo Giorgio Scalvini dell’Atalanta. Di questi non se ne discute il valore e le prospettive bensì il costo eccessivo del cartellino.

Richieste e simpatie a parte del tecnico transalpino, a tenere banco oggi, è la notizia dell’esperto di mercato Nicolò Schira ai microfoni di CalcioNapoli24, secondo la quale ci sarebbe un club Arabo disposto a mettere sotto contratto l’ala destra messicana del Napoli Lozano. Lo stipendio da capogiro si attesterebbe attorno i dieci milioni netti l’anno.

Si inseguono altre voci sia in entrata che in uscita. Di certo il Napoli monitora prospetti in grado di rimpiazzare Demme e Ndombele e tutti, addetti ai lavori, tifosi e opinionisti, tendono l’orecchio ai rumors provenienti da Madrid e Parigi, da una delle due compagini ci si aspetta una offerta per Osimhen ma non prima che si sia definito il destino di Mbappé.

Tutto in precario equilibrio finché non andrà in porto una delle operazioni di mercato sopraelencate. Da lì in poi bisognerà calare la maschera e agire concretamente per riuscire in una impresa tutt’altro che facile: rafforzare la rosa a disposizione del tecnico per ripetersi, migliorarsi e continuare in un ciclo vincente appena aperto.

Mario Artiaco