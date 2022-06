Napoli-Ospina: siamo ai titoli di coda, presto l’ufficialità con l’Al Nassr

L’avventura in azzurro del portiere sta volgendo al termine

Ormai ci siamo, mancano solo tre giorni alla scadenza ufficiale del contratto di David Ospina. Il portiere ha deciso di non rinnovare con il Napoli e ad attenderlo ora c’è l’Al Nassr. Come raccolto dal portale online AreaNapoli.it in queste ore gli agenti del colombiano sarebbero arrivati a Napoli per limare gli ultimi dettagli con il club arabo e raccogliere della documentazione fondamentale per chiudere l’affare.

