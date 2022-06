Calciomercato: il Newcastle torna alla carica per Osimhen

Dopo il tentativo dello scorso gennaio il club inglese ci riprova per il nigeriano

In Premier League non mollano la presa su Victor Osimhen, il quotidiano Express rivela che il Newcastle starebbe per tornare alla carica sul centravanti del Napoli, pronto a mettere in campo una “somma significativa” per sbaragliare la concorrenza di Manchester United e Arsenal.

