Napoli, Barcellona in piena emergenza al San Paolo: le ultime

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive sull’emergenza infortuni in casa Barcellona. Le perplessità di Messi però sono legittime. Il Barcellona in questo momento ha una rosa ridottissima: 19 elementi. Però Suarez e Dembélé sono infortunati di lungo corso e Braithwaite, appena acquistato, non è in lista Champions.

In Europa restano 16 pedine, che per la trasferta a Napoli si riducono a 14 visti gli acciacchi di Jordi Alba (3 settimane di stop) e di Sergi Roberto (3-4 settimane). A questi va aggiunto il 17enne Ansu Fati, che non ha ancora numero (tra l’1 e il 25) e contratto da giocatore della prima squadra ma che di fatto è stato promosso dal Barça B in pianta stabile. Per questo oggi sull’aereo saliranno oltre al terzo portiere Iñaki Peña anche Riqui Puig, Collado, Akieme e Araujo, 5 canterani di rinforzo.

