Napoli-Barcellona, non c’è il rischio rinvio

Napoli-Barcellona, la partita non è a rischio rinvio

Dopo il rinvio dei quattro match di campionato, il Consiglio federale chiederà al Governo di riaprire gli stadi. Lo scrive l’edizione odierna del Corriere dello Sport, che cerca di fare chiarezza in vista dei prossimi impegni europei delle squadre italiane.

Per quanto riguarda Napoli–Barcellona, la situazione al momento è sotto controllo e la gara non è assolutamente a rischio. Per quanto riguarda Inter-Ludogorets, invece, si valuta la possibilità di disputare il match a porte chiuse.