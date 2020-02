VIDEO – Messi nel tempio di Maradona: splendida clip della SSC Napoli!

Messi nel tempio di Maradona, clip da brividi della SSC Napoli

Messi nel tempio di Maradona. Splendida clip della SSC Napoli per celebrare l’evento, il video condiviso sui propri canali social in cui si fa una sorta di parallelo tra alcune delle migliori giocate di Diego Armando Maradona e di Lionel Messi. Napoli-Barcellona, gara valevole per l’andata degli ottavi di finale di Champions League andrà in scena martedì al San Paolo.

Chiara la didascalia del post: “Il San Paolo scrive la storia del calcio”.

La clip:

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

SSC Napoli, il report dell’allenamento: influenza per Llorente, Koulibaly in palestra

Barcellona, i convocati di Setien per Napoli: out Jordi Alba, Messi c’è

Napoli, il Barcellona non molla Fabian: le ultime

Gattuso in conferenza stampa:” Vale ancora il discorso dei 40 punti”

Futuro Lozano, Mino Raiola incontra la società

CONTENUTI EXTRA

Coronavirus: ordinanza per 10 Comuni, oltre 50.000 abitanti

Coronavirus: un morto in Veneto

L’ex marito di Pamela Anderson è già pronto a risposarsi, l’attrice: “Delusa e tradita”