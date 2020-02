Futuro Lozano, Mino Raiola incontra la società

Il procuratore di Insigne, Lozano e Manolas arriverà in città nel corso della prossima settimana per discutere con il club del momento di Hirving Lozano

Lozano-Napoli – Il match di martedì, Napoli-Barcellona, fermerà una città. Gli occhi dell’Europa sul capoluogo partenopeo per una sfida inedita e che dirà tanto sia della stagione degli azzurri, che proveranno quanto meno a giocarsela, che soprattutto del momento di Messi e compagni, sotto pressione per i recenti accadimenti. L’occasione giusta per un salto in città anche per il super agente Mino Raiola.

Secondo quanto riportato dal portale GonfiaLaRete.com, il procuratore di Insigne, Lozano e Manolas arriverà in città nel corso della prossima settimana, forse già in tempo per Napoli-Barcellona, per salutare i suoi assistiti, assistere eventualmente alla partita e soprattutto per discutere con il club del momento di Hirving Lozano. Il messicano non rientra nei piani di Gattuso e sta soffrendo molto la situazione.

D’altronde, non c’è nulla che al momento si possa fare. Muoversi a gennaio era impossibile, avendo il Chucky già vestito due maglie in stagione. Per l’estate manca ancora troppo tempo: non è ancora certo chi sarà l’allenatore e se il minutaggio e le prestazioni restano queste, difficile che il messicano possa trovare una soluzione migliore del Napoli, alle cifre che permetterebbero al club azzurro di recuperare l’investimento profuso in estate. Al massimo quindi, si potrebbe ragionare su un prestito, che per il messicano rappresenterebbe un passo indietro.

Piuttosto, per Raiola sarà l’occasione giusta per incontrare il Napoli e chiedere un po’ di spiegazioni, a nome del Chucky, su cosa non abbia funzionato finora. L’obiettivo è quello di consigliare al messicano, che nelle ultime settimane gli aveva anche scritto per raccontargli del suo disagio, quale possa essere la ricetta giusta per invertire la tendenza e dare una scossa al suo periodo buio.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Gattuso in conferenza stampa:” Vale ancora il discorso dei 40 punti”

Top & Flop – Brescia-Napoli, il migliore ed il peggiore azzurro in campo

Diego Lopez: “Il rigore ha cambiato la partita”

Vergogna a Brescia: “Napoletano coronavirus”

Gattuso:”Ci vuole il veleno,ora la squadra mi piace”

Bonfrisco:”Belotti sarà del Napoli. Var? Bisogna cambiare”

Il Brescia cerca aiuto dal Rigamonti, Napoli ultimo treno

Chiariello contro i tifosi:”Dovete capire la gestione aziendale”

Allarme coronavirus in Lombardia, rinviate 40 partite

CONTENUTI EXTRA

Coronavirus: ordinanza per 10 Comuni, oltre 50.000 abitanti

Coronavirus: un morto in Veneto

L’ex marito di Pamela Anderson è già pronto a risposarsi, l’attrice: “Delusa e tradita”