Vergogna a Brescia: “Napoletano coronavirus”

Cori beceri, serve il pugno duro

Ancora una volta i tifosi napoletani sono stati colpiti da cori vergognosi. Nel corso della partita giocata a Brescia, oltre agli ormai noti lavali col fuoco, non siamo napoletani e Vesuvio lavali col fuoco, i tifosi Bresciani questa sera si sono superati dedicando un coro di dubbio gusto ai tifosi partenopei. Per almeno tre volte è stato intonato “Napoletano Coronavirus”, con almeno un settore intero del Rigamonti ad intonarlo. Servono le giuste punizioni affinchè negli stadi italiani sia eliminato il problema del razzismo, che sia territoriale o razziale. Non è più accettabile ascoltare certi cori oppure ululati provenire dagli spalti.

