Chiariello: “Atalanta esempio da seguire, ma non è il target del Napoli”

In diretta a Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Umberto Chiariello, giornalista, con il suo EditoNuovo:

“E’ sulla bocca di tutti il miracolo della Dea. Quando ci sono conoscenze ed organizzazione, investimenti, non si può più parlare di miracolo. L’Atalanta è un esempio da seguire, ma non è il target del Napoli, è da seguire per la capacità di fare calcio con i conti a posto. L’Atalanta è quella con il fatturato più basso negli ottavi di finale di Champions League, meno della metà di tutte le altre eppure non ci mette molto a dare quattro palloni al Valencia. I soldi nel calcio sono quasi tutto, a volte con organizzazione, intuizione e talento, si va oltre al denaro e si ottiene che i Davide battono i Golia”.

