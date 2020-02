Fedele su Gattuso:”Cambio modulo sbagliato, Demme non doveva uscire”

Le parole del noto opinionista tv

Dopo la vittoria degli azzuri sul difficile campo di Cagliari, Enrico Fedele attraverso le pagine de Il Roma ha espresso la sua opinione. Ecco quanto scritto nel suo editoriale:

“Sul risultato finale c’è poco da dire, il Napoli ha ampiamente meritato la vittoria. Contro una squadra semicomatosa gli azzurri hanno perfettamente eseguito il compitino assegnatogli da Gattuso fino al sessantesimo, quando il tecnico, a mio avviso sbagliando, ecco perché gli ho dato prima un 7 nelle pagelle e poi un 3, ha cambiato modulo. Non era proprio il caso richiamare in panchina Demme per inserire Insigne spostando Fabian Ruiz, fino a quel momento il migliore in campo, davanti alla difesa e il bravo Elmas sulla fascia destra. Un passaggio improvviso da un perfetto 4-5-1 a un 4-3-3 subito “premiato” non dal cambio di tattica ma da una magia di Mertens, ancora una volta cuore e classe nello stesso tempo. Purtroppo il 4-3-3, che tanto ha fatto divertire e vincere il Napoli, va messo da parte con gli attuali giocatori a disposizione, la formula che calza a pennello alla squadra oggi è quella vista prima con la Juve in campionato e di recente con l’Inter in Coppa Italia: difesa attenta e tranquilla con Ospina buon palleggiatore e compattezza a centrocampo con una fase passiva che può consentire le ripartenze vincenti come quella di ieri che ha portato al gol della vittoria. Allan? Chi non si allena bene durante la settimana non merita nemmeno di andare in panchina. Bravo Gennarino! Avanti così”.

